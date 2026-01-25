Vai dar praia neste domingo? Veja a previsão do tempo para o Espírito Santo

A instabilidade permanece no Espírito Santo neste domingo. A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a previsão de chuva em alguns períodos do dia em todas as regiões do estado.

Além disso, de acordo com o Incaper, as temperaturas máximas apresentam leve elevação. Contudo, no litoral, o vento sopra fraco a moderado, o que contribui para a sensação de abafamento em determinados momentos.

Apesar disso, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Ainda assim, a condição atmosférica favorece pancadas rápidas e passageiras.

Previsão por região

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o céu varia ao longo do dia. Em alguns momentos, pode chover de forma passageira. Além disso, o vento sopra fraco a moderado. A temperatura mínima fica em 22 °C e a máxima chega a 31 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 23 °C e 30 °C.

Região Sul

Na Região Sul, a nebulosidade predomina. No entanto, o sol aparece em aberturas ao longo do dia. Ainda assim, há previsão de chuva passageira. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 23 °C e a máxima chega a 30 °C. Já nas áreas altas, a temperatura varia entre 21 °C e 25 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o domingo segue com variação de nuvens. Em alguns períodos, ocorre chuva rápida. Nas áreas menos elevadas, a mínima fica em 22 °C e a máxima alcança 28 °C. Nas áreas altas, os termômetros variam entre 20 °C e 25 °C.

Região Norte

No Norte do estado, o céu permanece com muitas nuvens. Contudo, o calor predomina. Ao longo do dia, pode chover em momentos isolados. A temperatura mínima é de 24 °C e a máxima chega a 33 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o cenário se repete. O dia terá variação de nuvens e chuva passageira.

Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 23 °C e a máxima alcança 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 20 °C e 28 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o domingo será de céu variando entre nuvens e aberturas de sol. Ainda assim, há previsão de chuva passageira. O vento sopra fraco a moderado. A temperatura mínima é de 24 °C e a máxima chega a 31 °C.