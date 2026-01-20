Venda Nova: prefeitura abre concurso público com salário de mais de R$ 7 mil

Após dez anos, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante anunciou a abertura de um novo concurso público de provas e títulos. O objetivo é preencher vagas no quadro efetivo de servidores municipais, além da formação de cadastro de reserva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a administração municipal, o certame contempla oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades são para ensino superior, ensino médio técnico, ensino médio, ensino fundamental completo e ensino fundamental incompleto. O cadastro de reserva permitirá a convocação de novos aprovados ao longo do prazo de validade do concurso, conforme a necessidade da administração pública.

Leia também: Concurso público no ES oferece vagas para professores de nível superior

Os salários oferecidos variam de R$ 1.555,03 a R$ 7.653,12, a depender do cargo e da carga horária prevista em edital.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Consulplan, empresa responsável pela organização e execução de todas as etapas do concurso. O período de inscrição terá início às 16h desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, e segue até às 16h do dia 19 de fevereiro de 2026.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido. Para cargos de nível fundamental completo ou incompleto, o valor é de R$ 60,00. Para nível médio e médio técnico, a taxa é de R$ 80,00. Já para os cargos de nível superior, o candidato deverá pagar R$ 100,00.

A Prefeitura orienta os interessados a consultarem atentamente o edital, disponível no site da banca organizadora, onde constam informações detalhadas sobre cargos, número de vagas, requisitos, etapas do concurso, critérios de avaliação, conteúdo programático e prazos. Com informações da Prefeitura de Venda Nova.