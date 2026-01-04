Cidades

VÍDEO | chuva provoca deslizamento de encosta no bairro Alto Novo Parque

O fato ocorreu na noite deste sábado (3) na Rua Edmundo Ramos

Um deslizamento de terra foi registrado na noite deste sábado (3) na Rua Edmundo Ramos, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. O fato ocorreu após as chuvas que atingiram o município, provocando o desprendimento de parte da encosta.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram grande quantidade de terra, pedras e cascalhos espalhados pela via, além de vegetação arrancada do barranco. O material deslizou encosta abaixo e ficou acumulado próximo às residências.

Os escombros obstruíram a rua. De acordo a Prefeitura de Cachoeiro, equipes da Defesa Civil já estão se deslocando para o local para avaliar os danos e desobstruir a via.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou famílias desalojadas.

