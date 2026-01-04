VÍDEO | chuva provoca deslizamento de encosta no bairro Alto Novo Parque
O fato ocorreu na noite deste sábado (3) na Rua Edmundo Ramos
Um deslizamento de terra foi registrado na noite deste sábado (3) na Rua Edmundo Ramos, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. O fato ocorreu após as chuvas que atingiram o município, provocando o desprendimento de parte da encosta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Imagens que circulam nas redes sociais mostram grande quantidade de terra, pedras e cascalhos espalhados pela via, além de vegetação arrancada do barranco. O material deslizou encosta abaixo e ficou acumulado próximo às residências.
Leia também: Chuva em Cachoeiro: carros se envolvem em acidente na Safra
Os escombros obstruíram a rua. De acordo a Prefeitura de Cachoeiro, equipes da Defesa Civil já estão se deslocando para o local para avaliar os danos e desobstruir a via.
Até o momento, não há informações sobre feridos ou famílias desalojadas.