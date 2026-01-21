Vídeo mostra casa desabando no ES; criança de 10 anos morreu

A criança morreu após desabamento em Rio Bananal durante a madrugada desta quarta-feira (21). Imagens registraram o momento em que uma residência desaba na zona rural do município.

A casa ficava na região da Lagoa Jesuína. No imóvel estavam dois adultos e uma criança de 10 anos. Com a força da enxurrada, o menino foi arrastado e morreu no local.

Logo após o desabamento, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo acionou equipes do 2º Batalhão. Contudo, parte do acesso precisou ser feita a pé devido às condições da estrada.

Os bombeiros resgataram os dois adultos com vida. Segundo a corporação, eles não apresentaram ferimentos e receberam atendimento no local.

Durante as buscas, os militares localizaram a criança soterrada entre os escombros. Em seguida, a equipe confirmou o óbito ainda na área da ocorrência.

Além disso, outras viaturas atuaram em apoio à operação. As autoridades agora apuram as causas do desabamento e avaliam os impactos das chuvas em Rio Bananal.