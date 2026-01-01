VÍDEO | Praia da Barra recebe festa da virada com público recorde

Marataízes recebeu milhares de pessoas para celebrar a chegada de 2026 com uma grande festa de Réveillon na Praia da Barra.

A organização preparou pontos estratégicos do balneário para garantir conforto, segurança e diversão ao público presente.

Além disso, o ambiente familiar marcou a noite. Moradores e visitantes brindaram juntos a virada do ano em clima de tranquilidade.

A programação musical animou o público do início ao fim. O DJ Vitinho abriu a noite e aqueceu a festa com repertório dançante.

Em seguida, a cantora Dennise Pontes subiu ao palco e levantou a multidão, conduzindo a celebração com energia e alegria.

Logo após a contagem regressiva, um espetáculo de fogos iluminou o céu da Praia da Barra, marcando oficialmente a chegada de 2026.

Por fim, a realização do evento reforça o compromisso com o turismo local, impulsiona a economia e cria momentos especiais para a população e visitantes.