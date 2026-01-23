Videomonitoramento flagra furto e criminoso é preso em Cachoeiro

Um furto flagrado por videomonitoramento levou à prisão de um homem de 35 anos na madrugada desta sexta-feira (23), na região Central de Cachoeiro de Itapemirim. As câmeras registraram o momento em que o suspeito invadiu uma residência localizada na Rua Moreira.

De acordo com as imagens, o indivíduo pulou o muro do imóvel e acessou a residência pela varanda. Em seguida, ele furtou um notebook e deixou o local rapidamente.

Logo após a identificação do crime, a Central de Videomonitoramento acionou a Guarda Municipal. A equipe da viatura GM 020 iniciou buscas na região.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o suspeito na Rua Siqueira Lima. Em seguida, realizaram a abordagem e encontraram o notebook furtado, além de um telefone celular.

Diante dos fatos, os guardas conduziram o homem ao Departamento de Polícia Judiciária para as providências legais. Por segurança, a equipe utilizou algemas, considerando o risco potencial apresentado pelo suspeito.

Por fim, a Guarda Municipal informou que entregou o detido às autoridades policiais sem registro de lesões ou maus-tratos. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Judiciária.