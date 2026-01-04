VÍDEO | Volta do feriadão provoca grande congestionamento em rodovia no Sul do ES

Os motoristas que trafegam pelas rodovias que ligam os municípios do litoral Sul do Espírito Santo precisam redobrar a paciência e a atenção neste domingo (4).

A volta do feriadão de fim de ano já provoca reflexos significativos no trânsito da região.

Nas principais vias de acesso a Cachoeiro de Itapemirim, o fluxo de veículos é intenso desde as primeiras horas do dia.

Um vídeo enviado por um leitor ao AQUINOTÍCIAS.COM mostra um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros na ES-487, rodovia que conecta cidades litorâneas.

As imagens ainda mostram filas longas e tráfego lento. A orientação para os condutores é de cautela redobrada, respeito à sinalização e atenção às condições da pista.

A expectativa é de que o fluxo de veículos permaneça alto ao longo do dia, especialmente no período da tarde, quando a maioria das pessoas retorna para casa.