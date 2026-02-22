Alegre: motorista bate carro em árvore após dormir ao volante

O motorista de um carro, modelo Jeep, bateu em uma árvore após dormir ao volante, neste domingo (22), na localidade conhecida como Trevo do IFES, em Rive, distrito do município de Alegre. A força do impacto derrubou a planta.

A parte frontal do veículo ficou completamente destruída e a árvore caída às margens da via.

Além do motorista, no momento da batida, também estavam no carro a esposa do condutor e uma amiga. Ambos passam bem e não sofreram ferimentos graves, segundo informações do Observatório de Alegre.