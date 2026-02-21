Alerta climático para o Sul do ES; o que pode acontecer nas próximas horas preocupa…

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para o Espírito Santo. O alerta teve início às 9h deste sábado (21) e segue válido até as 9h de domingo (22).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o comunicado, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h. O órgão aponta baixo risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Leia também: Instabilidade provoca chuva em regiões do ES; veja como fica a previsão do tempo

A Defesa Civil do Espírito Santo informou que os alertas abrangem todo o território capixaba, incluindo os municípios da Região Sul do Estado. Dessa forma, o monitoramento segue em tempo real, e equipes permanecem em atenção para eventuais ocorrências relacionadas às condições climáticas.

Entre as recomendações à população, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco, ainda que considerado baixo, de quedas e descargas elétricas. Também recomenda-se não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades, como forma de prevenir danos causados por oscilações na rede elétrica ou descargas atmosféricas.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Porém, o alerta de perigo potencial indica possibilidade de transtornos localizados, especialmente em áreas com histórico de alagamentos ou drenagem insuficiente.