Alertas do INMET colocam ES sob grande perigo nesta sexta

O alerta de chuvas no Espírito Santo coloca o Estado em situação de atenção máxima nesta sexta-feira (27). Isso porque, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou três avisos consecutivos (amarelo, laranja e vermelho) indicando risco potencial, perigo e grande perigo até as 23h59.

Nesse sentido, o cenário mais preocupante é o alerta vermelho, classificado como grande perigo. O aviso começou às 9h25 e prevê acumulado de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm ao longo do dia. Além disso, o órgão aponta risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis.

Diante desse quadro, o Espírito Santo enfrenta possibilidade concreta de transtornos severos. Portanto, a orientação é permanecer em local seguro, desligar aparelhos elétricos e observar sinais de instabilidade em encostas. Em caso de inundação, moradores devem proteger objetos com sacos plásticos e buscar abrigo.

Antes disso, o INMET já havia emitido alerta laranja, às 9h15, indicando perigo. Nesse nível, a previsão aponta chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia. Os ventos podem atingir de 60 a 100 km/h. Consequentemente, cresce o risco de quedas de galhos, cortes de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Recomendações

Nessa condição, a recomendação inclui desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia. Além disso, moradores não devem se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

O primeiro aviso divulgado foi o alerta amarelo, às 9h05, classificado como perigo potencial. Ele prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm no dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Embora o risco seja considerado baixo, ainda existe possibilidade de quedas de energia, galhos e alagamentos pontuais.

No entanto, com a evolução dos avisos ao longo da manhã, o alerta de chuvas no Espírito Santo ganhou gravidade. O avanço do nível amarelo para o vermelho demonstra aumento significativo do risco meteorológico.

Contatos de emergências

Em qualquer situação de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O cenário exige atenção redobrada, sobretudo em áreas de encosta e regiões próximas a rios. Enquanto o volume de chuva se intensifica, o Estado permanece sob monitoramento até o fim da noite.