"Ameba": fala de Junior Corrêa na Educação repercute mal e gera críticas em Cachoeiro

Um comentário atribuído ao secretário municipal de Educação e vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Junior Corrêa (Novo), repercutiu de maneira negativa e gerou críticas em grupos de WhatsApp nesta quinta-feira (5).

Nos relatos compartilhados nas mensagens, o gestor teria comparado estudantes do sistema educacional a uma “ameba”. De acordo com as informações, o comentário ocorreu durante um curso de formação de professores realizado na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI).

Educadores interpretaram a fala como ofensiva à educação pública municipal e aos próprios alunos da rede.

Para alguns professores e participantes da capacitação, a analogia soou desrespeitosa, especialmente por partir do principal responsável pela política educacional do município, em um ambiente voltado à formação docente.

O que diz o secretário de Educação

O AQUINOTICIAS.COM procurou a Prefeitura de Cachoeiro. De acordo com a assessoria de comunicação, a fala foi retirada totalmente de contexto. O vice-prefeito e secretário utilizou uma metáfora pedagógica, e não um conceito pejorativo, para explicar estágios iniciais de desenvolvimento educacional.

A assessoria explica que a analogia buscava ilustrar processos de crescimento e organização do conhecimento e não rotular ou diminuir alunos da rede municipal. O ponto comum da metáfora é que a ameba cresce, mas não se torna mais complexa. Ainda reforça que a referência à “ameba” foi feita no sentido científico, como exemplo de algo simples que passa por processos de desenvolvimento.

“Não chamou nenhum aluno, não foi direcionado a aluno algum”, ressaltou.

Ainda segundo a explicação, a intenção teria sido mostrar que o papel da educação é oferecer base, estrutura e conhecimento a quem ainda não teve acesso a esses recursos.

“Ele falou no caráter de desenvolvimento, no sentido de crescendo, se evoluindo, a pessoa entrou a gente dá conhecimento da melhor forma possível, dá base, estrutura, é isso”, afirmou.