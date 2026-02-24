Aposta de Vila Velha fatura prêmio na Quina

Um sortudo apostador de Vila Velha conquistou o prêmio da Quina ao acertar quatro números no concurso realizado nesta segunda-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A aposta foi registrada na Loteria Itaparica Ltda e rendeu ao vencedor a quantia de R$ 8.507,36.

O bilhete, simples e físico, continha a combinação 07, 12, 27, 49, 54, garantindo ao apostador o prêmio referente aos quatro acertos. O sortudo realizou a aposta presencialmente e agora poderá retirar o valor diretamente na loteria responsável, respeitando os procedimentos de pagamento.

Para aqueles que desejam tentar a sorte nos próximos concursos, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, previsto para 24 de fevereiro de 2026, é de R$ 600.000,00. Apostadores podem registrar suas apostas em casas lotéricas autorizadas ou pelo canal digital, seguindo as regras da Caixa Econômica Federal.

