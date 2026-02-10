Aposta do ES fatura prêmio principal da Lotofácil; mais de meio milhão de reais

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta segunda-feira (9), o sorteio do concurso 3609 da Lotofácil. O resultado trouxe premiação expressiva para apostadores do Espírito Santo, que se destacaram tanto na faixa principal quanto nas demais categorias, reforçando o bom desempenho do estado no concurso.

Duas apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal. Cada uma recebeu R$ 759.280,97. Uma das apostas foi de Vila Velha, na Loteria Canal, enquanto a outra saiu em São Paulo (SP), na Lotérica Portal da Sorte. Ambas foram apostas simples, presencialmente.

Além do prêmio principal, o Espírito Santo também teve destaque na faixa de 14 acertos, com várias apostas premiadas em diferentes municípios. Em Cachoeiro de Itapemirim, duas apostas acertaram. Uma delas, registrada na Loteria da Real, acertou 14 dezenas e levou R$ 2.513,08. A outra, feita na Loteria do Guandu, garantiu R$ 1.256,54 com uma aposta simples de 15 números.

Outros ganhadores do ES

Outros municípios capixabas também tiveram ganhadores na mesma faixa de premiação. Em Santa Teresa, uma aposta por meio dos canais eletrônicos da Caixa foi com R$ 1.256,54. O mesmo valor foi pago a apostas de São José do Calçado, na Lotérica Esquina da Sorte; em Serra, também via canais eletrônicos; em Vila Velha, novamente com aposta digital; e em Vitória, na lotérica Pinte a Sorte. Contudo, todas essas apostas acertaram 14 dezenas e foram simples.

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa justamente por oferecer mais chances de premiação. O apostador, portanto, pode escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante, com prêmios pagos a partir de 11 acertos. No concurso 3609, a expressiva quantidade de apostas premiadas no Espírito Santo reforça o alcance da modalidade e a diversidade de canais utilizados, incluindo lotéricas físicas e apostas eletrônicas.

Os ganhadores têm prazo de até 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para resgatar os valores. Entretanto, quem ganhou prêmios de menor valor podem retirar nas próprias casas lotéricas, enquanto quantias maiores devem ser exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento oficial com foto e o bilhete premiado.

Assim, as apostas para o próximo concurso da Lotofácil já estão abertas em todo o país, tanto nas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais oficiais da Caixa.