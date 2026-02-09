Quina 6949: prêmio de R$ 14 milhões pode sair nesta segunda
As apostas para o concurso 6949 podem ser feitas até as 19h. O resultado oficial será divulgado logo após a realização do sorteio pelos canais da Caixa.
O sorteio do concurso 6949 da Quina acontece nesta segunda-feira (9) e pode pagar um prêmio estimado em R$ 14 milhões para quem acertar as cinco dezenas. A loteria é uma das mais tradicionais da Caixa Econômica Federal e atrai apostadores pela frequência dos sorteios e pelas diversas faixas de premiação. O resultado será após o sorteio oficial, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Como jogar na Quina
Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta dois, três, quatro ou cinco números, sendo que o maior valor é para os acertadores da quina, ou seja, das cinco dezenas sorteadas.
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As apostas podem ser em casas lotéricas da Caixa, pelo site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo, respeitando o horário limite no dia do sorteio.
Valor da aposta da Quina
O valor mínimo da aposta, com a marcação de cinco números, é de R$ 2,50. Quanto mais dezenas o apostador escolhe, maior o preço do jogo e, consequentemente, maiores as chances de acerto. Uma aposta com 15 números, o máximo permitido, custa R$ 7.507,50.
O apostador também pode optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números aleatoriamente.
Quais são as chances de acerto na Quina
As probabilidades de ganhar variam conforme a quantidade de números apostados. Confira as principais chances:
- 5 números: 1 chance em 24.040.016
- 6 números: 1 chance em 4.006.669
- 7 números: 1 chance em 1.144.763
- 8 números: 1 chance em 429.286
- 9 números: 1 chance em 190.794
Embora as chances aumentem com mais números marcados, o custo da aposta também sobe de forma significativa.
O que é a Teimosinha da Quina
A Teimosinha da Quina é uma opção para quem deseja concorrer com os mesmos números em vários concursos consecutivos. O jogador escolhe as dezenas uma única vez e define por quantos sorteios consecutivos quer manter a aposta: 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.
Essa modalidade é para apostadores que acreditam na repetição dos números ao longo do tempo e preferem não registrar novas apostas a cada concurso.
Como funciona o sorteio da Quina
O sorteio da Quina é seis vezes por semana, de segunda a sábado. O sorteio das dezenas são por meio de um sistema eletrônico auditado, garantindo transparência e segurança ao processo.
Assim, caso ninguém acerte os cinco números, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Contudo, se não houver ganhadores na faixa principal por 24 concursos consecutivos, o valor acumulado é dividido entre os acertadores da quadra do concurso final.
Até quando apostar na Quina 6949
Entretanto, as apostas para o concurso 6949 podem ser feitas até as 19h desta segunda-feira (9), horário de Brasília. O resultado oficial será divulgado logo após a realização do sorteio pelos canais da Caixa.
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