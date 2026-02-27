Assembleia reconhece cientista por avanço na pesquisa da polilaminina
A Casa concedeu à cientista Tatiana Sampaio a Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria do Legislativo capixaba, durante solenidade realizada na Presidência da Ales.
O plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi tomado por aplausos nesta quinta-feira (26), quando deputados estaduais reconheceram publicamente o trabalho da equipe que pesquisa a polilaminina. A Casa concedeu à cientista Tatiana Sampaio a Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria do Legislativo capixaba, durante solenidade realizada na Presidência da Ales.
Tatiana lidera o Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordena os estudos sobre a polilaminina, proteína que apresenta resultados promissores no tratamento de lesões medulares. Além disso, ela se tornou um dos principais nomes ligados ao avanço dessa linha de pesquisa no País.
Durante a cerimônia, o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, destacou a importância de valorizar iniciativas científicas que impactam a sociedade. Segundo ele, a homenagem representa o reconhecimento do povo capixaba ao trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisadores.
Da mesma forma, a deputada Janete de Sá, autora da proposta ao lado do presidente da Casa, afirmou que a pesquisa pode representar uma transformação significativa na vida de pacientes com perda de movimentos. Para a parlamentar, os estudos apontam para um horizonte concreto de recuperação funcional.
Em seu discurso, Tatiana Sampaio agradeceu o reconhecimento diante de um plenário lotado por convidados, servidores e representantes da imprensa. A pesquisadora afirmou que as homenagens demonstram que a sociedade brasileira valoriza a ciência e acompanha seus avanços com interesse.
Reconhecimento à equipe
A Assembleia também condecorou integrantes da equipe coordenada por Tatiana. Os médicos Olavo Borges Franco, Bruno Alexandre Cortes e Marco Aurélio Braz de Lima receberam a Comenda Dr. Afonso Schwab. Da mesma forma, o médico Ogari de Castro Pacheco, fundador do laboratório que apoia as pesquisas, foi homenageado pela contribuição à área médica.
Ainda durante a sessão, a Casa entregou certificado de reconhecimento a Mitter Mayer Volpasso Borges, assessor especial do governo estadual e coordenador do grupo de trabalho da polilaminina no Espírito Santo. Ele anunciou que deixará o cargo no Executivo para integrar a equipe de pesquisa.
Avanços da pesquisa
A polilaminina deriva da proteína laminina e atua na reorganização celular em processos de regeneração do sistema nervoso. Tatiana iniciou as investigações em 1998. Posteriormente, em 2010, a equipe obteve resultados promissores em testes com ratos lesionados. Em 2016, os estudos avançaram para experimentos com cães.
Em 2018, a Anvisa autorizou testes em humanos. Oito pacientes com lesões recentes receberam a aplicação experimental. Segundo os dados apresentados, alguns participantes recuperaram movimentos de forma parcial ou total após o tratamento.
Com informações da Assembleia Lgislativa do Espírito Santo (Ales).
