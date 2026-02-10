Até quando vai a chuva? Confira o que diz o alerta do Inmet para o Espírito Santo
A previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia.
Para esta terça (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas classificado como "Perigo Potencial". Desse modo, o alerta vigora até as 23h59 desta quarta-feira (11), abrangendo diversas regiões capixabas. A previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia.
Além das precipitações, o instituto prevê ventos intensos com rajadas variando entre 40 e 60 km/h. Contudo, apesar do grau de severidade moderado, o órgão aponta riscos baixos de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Da mesma forma, existe a possibilidade de alagamentos pontuais e descargas elétricas em áreas isoladas.
Orientações de segurança
Diante disso, as autoridades recomendam precauções específicas para evitar acidentes durante o período de instabilidade. Nesse sentido, caso ocorram rajadas de vento, a população não deve buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e raios. Além disso, os motoristas devem evitar o estacionamento de veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
Por outro lado, dentro das residências, o Inmet orienta que os cidadãos evitem o uso de aparelhos eletrônicos conectados diretamente às tomadas. Isso porque, essa medida previne danos aos equipamentos e riscos aos moradores em caso de surtos na rede elétrica. O monitoramento constante das encostas e áreas de risco permanece essencial durante o volume acumulado de água.
Canais de emergência
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros mantêm equipes de prontidão para atender eventuais ocorrências causadas pelo mau tempo. Portanto, em caso de emergência ou situações de risco iminente, os cidadãos devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Da mesma forma, o Corpo de Bombeiros atende chamados urgentes através do número 193.
