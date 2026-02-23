Aviator mantém liderança em categoria e figura entre mais jogados no Brasil

Pesquisas recentes do setor de apostas online mostram que os jogos de cassino seguem em alta entre os brasileiros. A plataforma KTO, que divulga mensalmente o desempenho das principais modalidades, registrou a participação dos chamados crash games na consolidação da popularidade dos títulos já conhecidos.

Levantamento de dezembro de 2025 da casa de apostas indica que o Aviator continua sendo o principal representante desse tipo de jogo, mantendo posição de destaque mesmo em um cenário dominado pelos slots.

De acordo com os dados, o Touro Sortudo liderou o ranking geral dos jogos mais populares da KTO em dezembro, com 41,14% de popularidade, seguido por Fortune Tiger (35,42%) e Fortune Rabbit (30,79%).

Entre os dez primeiros colocados, apenas um título não pertence à categoria de slots: o Aviator, que aparece em oitavo lugar, com 12,24% de popularidade. A presença do jogo desenvolvido pela Spribe reforça sua posição como exceção entre os grandes sucessos do cassino online, mantendo apelo entre apostadores interessados em partidas rápidas e dinâmicas.

O Aviator é o líder isolado entre os crash games, bem à frente de concorrentes como JetX (2,46%) e KTO FlyX (1,68%). O desempenho atual reflete uma trajetória consistente: o “jogo do aviãozinho” atingiu o auge em setembro de 2023, quando cerca de um em cada quatro usuários da KTO apostavam nele.

Apesar de uma leve queda em 2024, o Aviator manteve-se entre os cinco jogos mais acessados em todos os meses seguintes. Em comparação com junho de 2025, quando registrou 13,18% de popularidade, o título manteve em dezembro uma posição semelhante, consolidando sua base fiel de jogadores e permanecendo como referência no segmento.

O histórico de popularidade do Aviator acompanha o crescimento do mercado de apostas regulamentado no país. A partir de janeiro de 2025, o governo federal passou a aplicar as novas regras definidas pelo Ministério da Fazenda, que enquadrou modalidades como slots, roletas, blackjack e crash games na lei das apostas online.

Entre as exigências, estão a certificação obrigatória dos jogos e a transparência nas regras, como exibição clara dos multiplicadores e valores de resgate.

Um ano após o início da regulação, o balanço da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda indicou que o mercado brasileiro de apostas online arrecadou aproximadamente R$ 9,95 bilhões em tributos federais em 2025. O relatório também mostra que 25,2 milhões de brasileiros participaram de apostas de quota fixa no período, confirmando a expansão do setor e a consolidação de plataformas licenciadas.

Com o cenário regulatório estabelecido e maior fiscalização, jogos como o Aviator seguem entre os mais populares do país, equilibrando o interesse do público por modalidades de alta volatilidade com um ambiente de apostas mais seguro e controlado.