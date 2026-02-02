BR 262 terá interdição nesta terça-feira (3) no Espírito Santo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realizará a interdição da BR 262 para checagem de radares na manhã desta terça-feira (3), em trechos da Região Serrana do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Conforme o cronograma, o DNIT fará bloqueios temporários nos dois sentidos da rodovia. Cada interdição terá duração estimada entre 30 minutos e uma hora, dependendo do ponto.

Leia também: Cachoeiro registra sensação térmica de 46ºC nesta segunda-feira (2)

Caso chova no horário previsto, o órgão poderá cancelar a interdição da BR 262 para checagem de radares. A ação busca assegurar o correto funcionamento dos equipamentos de fiscalização eletrônica.

O DNIT definiu os pontos de interdição em trechos de Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano. Por isso, os motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, ajustar os horários de deslocamento.

Cronograma previsto da interdição da BR 262 para checagem de radares:

– Venda Nova do Imigrante, km 109,15, às 9h

– Venda Nova do Imigrante, km 113,95, às 9h30

– Marechal Floriano, km 52,6, às 11h30

Por fim, o DNIT orienta os condutores a respeitarem a sinalização e seguirem as instruções das equipes no local durante os bloqueios temporários.