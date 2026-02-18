Buracos e condições da Ponte de Ferro preocupam quem passa pelo local

Um buraco na pista no bairro Ibitiquara, nas imediações da Ponte de Ferro, tem preocupado motoristas e pedestres. De acordo com um deles, entrevistado pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta quarta-feira (18), a possibilidade de acidente é grande.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

“É bastante ruim, porque a gente está aqui sempre trafegando, então pode causar até acidente, pneu furado das motos, de carros. Então, é prejudicial para todo mundo. Qualquer tipo de pessoa que passa por aqui pode ser prejudicial para elas. Acho que Cachoeiro tinha que ter uma reforma melhor. Os órgãos olhar melhor sobre esse tipo de situação, porque é muito ruim a gente passar assim e ver uma situação dessa”, explicou o motociclista Matheus Campos.

Leia também: Ponte de Ferro é interditada novamente pela Defesa Civil; entenda o motivo

Um dos buracos fica exatamente na saída da Ponte de Ferro, o que dificulta a visão de alguns motoristas e aumenta ainda mais a possibilidade de acidentes e danos nos veículos.

A população que trafega pela região ainda reclama das condições da Ponte de Ferro, que além da falta de sinalização também expõe o desgaste da estrutura em diversos pontos.

“Tem alguns tipos de rachaduras aí que podem acabar tendo algumas lesões e também, claro, aqueles pistões lá que você pisa lá na ponte podem acabar caindo, por causa que tem alguns que estão com os pregos bem soltos. Para passar mesmo, você tem que ficar encolhido lá atrás das paredes para o carro poder passar, porque senão, aí o carro passa por cima”, afirma o Joaquim Vicente Souza Neto.

O AQUINOTÍCIAS.COM procurou a Prefeitura de Cachoeiro. O órgão ressaltou que pelo fato de ser ponto facultativo, não conseguiria responder. Entretanto, informou que sobre os buracos na via, há sinalização no local. Quanto as condições da estrutura da Ponte de Ferro, não houve retorno.