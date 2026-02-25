Buscas no Pico da Bandeira entram no terceiro dia por irmãos desaparecidos

As buscas no Pico da Bandeira entraram no terceiro dia nesta quinta-feira (25), após o desaparecimento de dois irmãos, um homem de 24 anos e uma mulher de 27 anos, na região do Caparaó. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo mantém a operação desde a madrugada do dia 23.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim que familiares comunicaram o desaparecimento, a equipe da 2ª Companhia do 3º Batalhão, sediada em Guaçuí, iniciou o deslocamento. Mesmo com chuva e ventos fortes na região de montanha, os militares começaram as buscas imediatamente.

Leia também: Voluntário relata dificuldades durante as buscas por irmãos no Pico da Bandeira

Seis bombeiros participaram da primeira varredura nas trilhas principais. A equipe concentrou esforços nas proximidades do Pico da Bandeira e em áreas de maior circulação de montanhistas.

Além disso, os militares percorreram pontos estratégicos como a Pedra das Duas Irmãs e o Pico do Calçado. No entanto, até o momento, as equipes não localizaram vestígios dos irmãos nessas localidades.

Na manhã do primeiro dia, voluntários também realizaram buscas na região do Pico do Cristal. Apesar do empenho, o grupo não encontrou indícios que ajudassem a esclarecer o paradeiro dos desaparecidos.

Buscas no Pico da Bandeira seguem com reforço e apoio interestadual

As buscas no Pico da Bandeira contam com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. As equipes mineiras atuam pelo lado do parque localizado naquele estado.

Durante a operação, militares dos dois estados se encontraram em campo e compartilharam informações. Dessa forma, ampliaram a área de cobertura e ajustaram as estratégias de varredura.

Além disso, voluntários e guias locais continuam auxiliando nas trilhas e em pontos de difícil acesso. A cooperação entre as equipes busca aumentar as chances de localização.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo também enviou reforço especializado do Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD). Com isso, as buscas no Pico da Bandeira seguem de forma coordenada e contínua.

As equipes priorizam áreas de maior risco e locais onde há possibilidade de rastros. Ao mesmo tempo, monitoram as condições climáticas, que permanecem instáveis na região de montanha.

Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a identidade dos irmãos desaparecidos. As buscas no Pico da Bandeira continuam e novas informações poderão ser repassadas conforme o avanço da operação.