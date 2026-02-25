VÍDEO | Voluntário relata dificuldades durante as buscas por irmãos no Pico da Bandeira
Trilheiro experiente se uniu às equipes e descreveu chuva, baixa visibilidade e uso de assovios na tentativa de localizar irmãos
Um guia voluntário nas buscas no Pico da Bandeira descreveu o cenário enfrentado pelas equipes desde o desaparecimento de um casal de irmãos na madrugada de segunda-feira.
Segundo ele, a serração está muito intensa na região. Além disso, a chuva constante reduz ainda mais a visibilidade na trilha.
O guia decidiu se voluntariar para ajudar nas buscas. Ele conhece bem o terreno e acompanha os grupos que percorrem pontos estratégicos da montanha.
O guia explicou que a combinação de neblina e chuva dificulta a orientação. Mesmo assim, as buscas seguem ativas. Ele afirmou que ninguém interrompeu os trabalhos por causa do clima.
Estratégia com assovios
Além da varredura pelas trilhas, o guia contou que os voluntários utilizam assovios como forma de sinalização. A técnica ajuda a indicar a presença das equipes na área.
Apesar das condições adversas, a equipe mantém a esperança. Contudo, a região exige atenção redobrada, especialmente durante mudanças bruscas no clima.
Ainda assim, os voluntários continuam mobilizados. As buscas permanecem ativas na montanha.
