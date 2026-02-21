Cachoeiro: mulher é agredida e funcionárias ameaçadas por homem em sorveteria

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Guarda Municipal na noite desta sexta-feira (20), em Cachoeiro de Itapemirim. O caso foi registrado como crime com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, o fato ocorreu às 22h03, após atendimento realizado por agentes da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

A guarnição realizava patrulhamento pela Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, quando houve acionamento por populares. Segundo relatos, uma mulher, de 44 anos, teria fugido para dentro de uma sorveteria após sofrer agressões do companheiro em via pública.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito em frente ao estabelecimento. Conforme o registro, ele tentava entrar no comércio para continuar as agressões. Porém, funcionárias impediram a entrada e prestaram socorro à vítima. Assim, diante da intervenção, o homem teria passado a ameaçar as colaboradoras, afirmando que quebraria o estabelecimento caso não pudesse levar a companheira.

Durante a abordagem, os guardas encontraram com o suspeito duas facas e um objeto perfurante semelhante a um compasso. A vítima relatou aos agentes que sofre agressões físicas, psicológicas e ameaças frequentes. Ela afirmou ainda estar com duas costelas quebradas em decorrência de agressões anteriores.

A ocorrência está sob a responsabilidade da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Enretanto, a polícia reforça que vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda por meio do número 180, canal nacional de atendimento à mulher, além das forças de segurança locais. Denúncias também podem ser de forma anônima, contribuindo para interromper ciclos de violência e proteger vidas.