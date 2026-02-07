Calor persiste e muda o cenário à tarde: veja onde a chuva surpreende no Estado

A previsão do tempo no Espírito Santo aponta cenário estável durante a manhã deste sábado em todas as regiões. O céu permanece com poucas nuvens até o fim do período matutino.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No entanto, a partir da tarde, o padrão atmosférico muda em parte do território capixaba. Áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, favorecem pancadas de chuva com trovoadas.

Leia também: Veja onde vai chover no Espírito Santo

Essas instabilidades atingem principalmente trechos das regiões Sul e Serrana, especialmente nas áreas próximas ao Caparaó. Nas demais regiões, o tempo segue firme ao longo do dia.

Além disso, as temperaturas permanecem elevadas em todo o Estado. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais entre o litoral sul e a Região Metropolitana.

Na Grande Vitória, a previsão do tempo no Espírito Santo indica poucas nuvens e ausência de chuva. O vento varia entre fraco e moderado, com rajadas ocasionais.

A temperatura mínima na região chega a 24 °C, enquanto a máxima atinge 36 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 25 °C e 35 °C.

Confira a previsão do tempo

Na Região Sul, o tempo permanece aberto até o fim da manhã. Entretanto, a chuva aparece à tarde nas áreas próximas ao Caparaó.

Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 23 °C e a máxima alcança 37 °C. Já nas áreas altas, a variação fica entre 20 °C e 31 °C.

Na Região Serrana, o comportamento do tempo se repete. O sol predomina pela manhã, mas a chuva ocorre à tarde nas proximidades do Caparaó.

Nas partes menos elevadas, os termômetros variam entre 21 °C e 32 °C. Nas áreas altas, a mínima é de 19 °C e a máxima de 29 °C.

Na Região Norte, a previsão do tempo no Espírito Santo mantém o padrão de poucas nuvens e ausência de chuva. As temperaturas oscilam entre 22 °C e 35 °C.

Já na Região Noroeste, há variação de nuvens ao longo do dia. Pancadas isoladas podem ocorrer à tarde nos trechos sul e oeste.

Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 22 °C e a máxima a 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam entre 21 °C e 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado.

As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C. Assim, a previsão do tempo no Espírito Santo reforça o predomínio do calor, com mudanças pontuais apenas no período da tarde, próximas ao Caparaó.