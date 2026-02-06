Tempo vira nesta sexta: veja onde vai chover no Espírito Santo

O tempo deve permanecer aberto em todo o Espírito Santo até o fim da manhã desta sexta-feira (6) com condições favoráveis ao sol, apesar do calor elevado em grande parte do Estado.

A partir da tarde, contudo, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade ganham força. Esse cenário favorece pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em regiões específicas.

Inicialmente, a instabilidade atinge as regiões Sul e Serrana, além de trechos da Região Noroeste. Ao longo da noite, as chuvas avançam para o litoral sul e chegam à Grande Vitória.

De acordo com o Incaper, apesar da mudança no tempo, as temperaturas seguem elevadas. Além disso, o vento sopra fraco a moderado no litoral, sem previsão de rajadas intensas.

Previsão por região

Na Grande Vitória, o dia começa com tempo aberto. No entanto, à noite, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas. O vento varia de fraco a moderado. A temperatura mínima será de 22 °C, enquanto a máxima chega a 28 °C. Em Vitória, a mínima será de 23 °C e a máxima também atinge 28 °C.

Na Região Sul, o sol predomina até o fim da manhã. Contudo, a partir da tarde, há previsão de chuva e trovoadas. O vento permanece fraco a moderado. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 22 °C e a máxima chega a 32 °C. Já nas áreas altas, a temperatura varia entre 20 °C e 27 °C.

Na Região Serrana, o cenário se repete. O tempo fica aberto pela manhã, mas a instabilidade aumenta à tarde, com pancadas de chuva e trovoadas. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas, a mínima cai para 17 °C, com máxima de 27 °C.

Na Região Norte, o tempo segue mais estável. Assim, o céu apresenta poucas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 24 °C, enquanto a máxima alcança 33 °C.

Na Região Noroeste, há variação de nuvens. Entretanto, nos trechos sul e oeste, ocorrem pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 23 °C e a máxima chega a 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na Região Nordeste, o tempo permanece firme. O céu tem poucas nuvens, e não há previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado. A temperatura mínima será de 24 °C, com máxima de 32 °C.

Por isso, a orientação é que a população fique atenta às mudanças ao longo do dia, sobretudo nas regiões onde a instabilidade ganha força a partir da tarde.