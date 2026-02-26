Volume extremo de chuva coloca Espírito Santo em estado de atenção

A previsão indica chuva volumosa no Sudeste nos últimos dias de fevereiro. Entre quinta-feira (26) e sábado (28), os acumulados podem alcançar volumes expressivos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os modelos meteorológicos apontam precipitação persistente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessas áreas, os volumes podem variar entre 100 mm e 200 mm.

Leia também: Inmet mantém alertas para chuvas intensas no ES; veja o que pode acontecer

Em pontos isolados, os acumulados podem atingir entre 200 mm e 300 mm. Esse cenário eleva o nível de atenção das autoridades e da população.

Em São Paulo, os maiores volumes devem se concentrar na faixa litorânea. Ainda assim, outras regiões do Estado também podem registrar pancadas significativas.

De acordo com especialistas, o padrão atmosférico favorece instabilidades contínuas. Por isso, a chuva volumosa no Sudeste pode se manter por vários dias consecutivos.

Chuva volumosa no Sudeste aumenta risco de transtornos

A chuva volumosa no Sudeste amplia o risco de alagamentos e enxurradas. Além disso, há possibilidade de transbordamento de rios em áreas vulneráveis.

Outro ponto de atenção envolve deslizamentos de terra em encostas. O solo já apresenta umidade elevada em diversas localidades.

Com a continuidade das precipitações, o terreno tende a ficar ainda mais saturado. Consequentemente, aumenta o potencial de ocorrências associadas ao excesso de água.

Defesas Civis estaduais e municipais mantêm monitoramento constante das condições climáticas. As equipes acompanham boletins atualizados e orientam a população.

Autoridades recomendam atenção redobrada em áreas de risco. Moradores devem observar sinais como rachaduras, inclinação de árvores e aumento repentino do nível de rios.

Além disso, a população deve evitar enfrentar enxurradas ou transitar por vias alagadas. Em situações de emergência, o acionamento dos órgãos competentes deve ocorrer imediatamente.

Os institutos meteorológicos continuarão acompanhando a evolução das instabilidades. Novos avisos podem ser emitidos conforme a atualização dos modelos.

Dessa forma, a previsão de chuva volumosa no Sudeste exige planejamento e cautela. O monitoramento permanente busca reduzir impactos e preservar vidas diante do cenário previsto para os próximos dias.