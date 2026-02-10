Capixabinha FM seleciona crianças para podcast sobre história capixaba

O Capixabinha FM abriu inscrições para selecionar crianças e adolescentes interessados em participar de um novo podcast sobre a história e a cultura do Espírito Santo. A iniciativa busca jovens entre 8 e 14 anos, moradores do estado, dispostos a dialogar sobre territórios, memórias e identidades capixabas a partir de suas próprias perguntas e percepções.

Pais ou responsáveis devem realizar a inscrição por meio de formulário on-line até o dia 28 de fevereiro. A proposta prevê a participação ativa dos selecionados, que farão observações, comentários e perguntas ao longo dos episódios, promovendo uma conversa entre gerações e ampliando o olhar sobre o patrimônio cultural capixaba.

A iniciativa integra o projeto Conversa entre Gerações: Histórias de Territórios Capixabas, contemplado no Edital Funcultura/PNAB 2024 – Conteúdo Digital. Dessa forma, o projeto coloca crianças e pré-adolescentes no centro do debate, valorizando a escuta e o protagonismo infantojuvenil na construção do conhecimento histórico.

A apresentação ficará a cargo da educadora Thaís Helena Leite, professora com mais de 30 anos de experiência. Segundo ela, a curiosidade das crianças sempre foi uma fonte constante de aprendizado. Além disso, Thaís destaca que o diálogo entre gerações permite compartilhar saberes acumulados ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que estimula novas reflexões.

Mais participações

Também participa do podcast o músico e radialista Martonni Alves Bonfim Santos, que interpreta um personagem simbólico: um livro didático que “ganha voz” durante as conversas. Assim, o formato propõe uma experiência lúdica e educativa para os participantes e para o público.

As gravações ocorrerão em Vitória, em março de 2026. Os participantes selecionados receberão cachê, ajuda de custo para transporte e almoço para a criança ou adolescente e para o responsável acompanhante.

A primeira temporada contará com seis episódios. Cada um abordará um tema da história do Espírito Santo a partir de diferentes territórios, como povos originários, imigração europeia, sociedade negra capixaba, Mata Atlântica e a formação urbana da capital. Além disso, o projeto garante acessibilidade ao disponibilizar a transcrição integral dos episódios em texto.

Com essa proposta, o Capixabinha FM busca ampliar o acesso à história capixaba, estimular o interesse das novas gerações e fortalecer o sentimento de pertencimento. Por fim, mais do que um podcast, o projeto se apresenta como um espaço de escuta, troca e construção coletiva de memória.

Serviço

Inscrições: até 28 de fevereiro de 2026

Gravações: março de 2026, em Vitória

Público: crianças e adolescentes de 8 a 14 anos

Formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEju4KKtUtIS5FWO65qFuZJY5bsUPCqyd7Jl3LAusoOByrhg/viewform