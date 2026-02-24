Capotamento deixa homem morto em estrada de Marataízes

Um acidente na estrada da Lagoa de Dantas resultou na morte de um homem na manhã desta terça-feira (24), em Marataízes. O veículo conduzido pela vítima capotou na via que dá acesso à praia.

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Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista antes de capotar. Ainda não há confirmação oficial sobre as causas do acidente.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu chegaram rapidamente ao local. No entanto, os socorristas constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

O acidente na estrada da Lagoa de Dantas chamou a atenção de moradores e motoristas que trafegavam pelo trecho. Ainda assim, as equipes mantiveram o fluxo e não interditaram totalmente a via.

As autoridades isolaram a área para garantir segurança durante os atendimentos. Em seguida, os profissionais executaram os procedimentos técnicos no local.

Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a identidade da vítima. A investigação seguirá para esclarecer as circunstâncias do capotamento.

Acidente na estrada da Lagoa de Dantas será apurado

As autoridades competentes analisarão o acidente na estrada da Lagoa de Dantas para esclarecer as causas do capotamento. A investigação buscará identificar os fatores que contribuíram para o ocorrido.

Os peritos avaliarão hipóteses como falha mecânica, excesso de velocidade e condições da pista. No entanto, somente a perícia técnica poderá confirmar a dinâmica do acidente.

Além disso, os investigadores ouvirão testemunhas nos próximos dias. A equipe técnica pretende reconstruir os momentos que antecederam o capotamento.

O acidente na estrada da Lagoa de Dantas reforça a necessidade de atenção redobrada nas vias de acesso às praias da região. Motoristas devem manter velocidade compatível com o trecho e revisar regularmente as condições do veículo.

As autoridades mantêm a ocorrência em registro oficial. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.