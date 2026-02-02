O Carnaval no Espírito Santo deve movimentar R$ 228,7 milhões em 2026. A projeção indica forte impacto nos setores de comércio, serviços e turismo.

Segundo análises do Connect Fecomércio-ES, o valor representa crescimento de 3,5% em relação a 2025. No ano passado, a movimentação foi estimada em R$ 221 milhões.

Além disso, o desempenho supera a média dos últimos dez anos. Nesse período, o crescimento anual ficou em torno de 2%.

De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio, o Carnaval no Espírito Santo acompanha uma tendência positiva observada no país. No Brasil, a estimativa é de R$ 14,48 bilhões.

Caso o cenário se confirme, o resultado estadual será o melhor da última década. Também será o maior volume registrado desde a pandemia da covid-19.

Para o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o crescimento indica ambiente favorável ao consumo. Além disso, reflete avanço da atividade turística.

Carnaval no Espírito Santo no calendário nacional

Outro fator estratégico é a antecipação do Carnaval de Vitória. A capital realiza a festa uma semana antes do calendário nacional.

Com isso, Vitória integra um circuito ampliado de eventos carnavalescos. Assim, a cidade atrai visitantes interessados em prolongar o período de lazer.

Segundo Spalenza, a antecipação reduz a concorrência com outros destinos. Dessa forma, amplia o fluxo turístico fora do pico nacional.

O efeito econômico aparece na maior ocupação hoteleira. Além disso, há aumento do consumo em bares, restaurantes e no comércio local.

Conforme o Connect Fecomércio-ES, a movimentação deve se concentrar em Vitória, Guarapari e outros municípios litorâneos. Essas cidades recebem mais turistas no período.

O valor estimado considera setores diretamente ligados ao Carnaval no Espírito Santo. Alimentação, hospedagem, lazer, cultura e transportes concentram as maiores receitas.

Do total projetado, cerca de R$ 91,1 milhões devem vir dos serviços de alimentação. Esse montante representa 39,8% da movimentação econômica.

Já os serviços de hospedagem devem gerar R$ 22,7 milhões. O valor equivale a 9,9% do total estimado para o estado.

Outro destaque é a geração de empregos temporários. A projeção aponta 704 vagas durante o período carnavalesco.

Esse número representa o maior volume de contratações temporárias dos últimos sete anos. O dado sinaliza maior confiança dos empresários.

Apesar da alta de preços em alguns itens, o cenário segue positivo. O Carnaval no Espírito Santo mantém papel relevante na economia estadual.

Por fim, os dados reforçam o evento como indutor da atividade econômica. O período fortalece o desempenho do estado no início do ano.