Carros e moto a partir de R$ 3,1 mil; confira detalhes de leilão no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) publicou o edital do 1º Leilão de Viaturas de 2026, que vai disponibilizar 71 veículos para arremate. Os lances serão exclusivamente pela internet e se encerram no dia 14 de março de 2026. A previsão mínima de arrecadação é de aproximadamente R$ 830 mil.

De acordo com o Edital nº 02/2025, estarão disponíveis para leilão carros, caminhonetes e uma motocicleta, todos vendidos no estado em que se encontram. O arremate será pelo maior lance ofertado para cada lote.

A visitação pública dos veículos ocorrerá entre os dias 9 e 13 de março de 2026, das 9h às 15h, no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger), em Cariacica. A orientação é que os interessados façam a vistoria presencial para verificar as condições mecânicas e estruturais antes de participar da disputa.

Os valores iniciais variam conforme o modelo e o estado de conservação. O lance mínimo parte de R$ 3.100,00 para uma motocicleta Honda XR 250 Tornado 2004 e pode chegar a R$ 26.000,00 para uma Mitsubishi Motors L200 Triton 2017.

A corporação informou que o leilão faz parte do processo de renovação da frota oficial. Os recursos terão como destino os cofres públicos, conforme previsto na legislação vigente.

Os interessados devem consultar o edital completo e realizar cadastro prévio no site do leiloeiro oficial (www.esleiloes.com.br) para participar dos lances. O documento detalha regras, prazos, taxas administrativas e formas de pagamento.