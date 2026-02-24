Cerco Inteligente identifica carro suspeito e leva à prisão de foragido em Cachoeiro

As câmeras do Cerco Inteligente identificaram um homem com mandado de prisão em aberto na noite desta segunda-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim. O flagrante ocorreu por volta das 19h58, nas proximidades do antigo Detran, no bairro Ferroviário.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sistema de videomonitoramento detectou um veículo Ford Fiesta de cor prata em circulação. Em seguida, o alerta foi encaminhado às equipes de segurança.

Leia também: Jovem tenta matar paciente acamado com travesseiro em Mimoso do Sul

De acordo com o registro oficial, o condutor do automóvel possuía mandado de prisão em aberto. Assim, a Guarda Civil Municipal iniciou o acompanhamento.

Os agentes interceptaram o veículo e realizaram a abordagem no local indicado pelo sistema. Logo após a identificação, a equipe deu voz de prisão ao suspeito.

Mandado de prisão em aberto é cumprido após alerta do sistema

Durante a abordagem, o homem apresentou quadro de queda de pressão arterial. Por isso, os agentes o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento do Marbrasa.

A equipe médica realizou os procedimentos necessários. Após receber medicação e alta, o suspeito seguiu sob custódia para os trâmites legais.

Posteriormente, a Guarda Civil conduziu o detido ao plantão da Delegacia Regional. Segundo informações oficiais, ele chegou à unidade sem lesões.

O veículo permaneceu estacionado na via pública sob responsabilidade da esposa do condutor. Enquanto isso, as autoridades formalizaram o cumprimento do mandado de prisão em aberto.

Atualmente, o homem permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial. A ocorrência reforça a atuação integrada entre tecnologia e patrulhamento preventivo.

Além disso, o caso evidencia o papel do videomonitoramento no apoio às forças de segurança. O Cerco Inteligente auxilia na identificação de veículos e pessoas com pendências judiciais.

Dessa forma, o uso da tecnologia amplia a capacidade de resposta das equipes em campo. As autoridades destacam que o sistema continuará operando de forma contínua em Cachoeiro de Itapemirim.

O mandado de prisão em aberto foi cumprido sem registro de intercorrências graves. A investigação relacionada à ordem judicial segue sob responsabilidade da Justiça.