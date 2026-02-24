Cerco Inteligente identifica carro suspeito e leva à prisão de foragido em Cachoeiro
Sistema de videomonitoramento aponta veículo suspeito e Guarda Civil cumpre mandado judicial em Cachoeiro.
As câmeras do Cerco Inteligente identificaram um homem com mandado de prisão em aberto na noite desta segunda-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim. O flagrante ocorreu por volta das 19h58, nas proximidades do antigo Detran, no bairro Ferroviário.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O sistema de videomonitoramento detectou um veículo Ford Fiesta de cor prata em circulação. Em seguida, o alerta foi encaminhado às equipes de segurança.
Leia também: Jovem tenta matar paciente acamado com travesseiro em Mimoso do Sul
De acordo com o registro oficial, o condutor do automóvel possuía mandado de prisão em aberto. Assim, a Guarda Civil Municipal iniciou o acompanhamento.
Os agentes interceptaram o veículo e realizaram a abordagem no local indicado pelo sistema. Logo após a identificação, a equipe deu voz de prisão ao suspeito.
Mandado de prisão em aberto é cumprido após alerta do sistema
Durante a abordagem, o homem apresentou quadro de queda de pressão arterial. Por isso, os agentes o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento do Marbrasa.
A equipe médica realizou os procedimentos necessários. Após receber medicação e alta, o suspeito seguiu sob custódia para os trâmites legais.
Posteriormente, a Guarda Civil conduziu o detido ao plantão da Delegacia Regional. Segundo informações oficiais, ele chegou à unidade sem lesões.
O veículo permaneceu estacionado na via pública sob responsabilidade da esposa do condutor. Enquanto isso, as autoridades formalizaram o cumprimento do mandado de prisão em aberto.
Atualmente, o homem permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial. A ocorrência reforça a atuação integrada entre tecnologia e patrulhamento preventivo.
Além disso, o caso evidencia o papel do videomonitoramento no apoio às forças de segurança. O Cerco Inteligente auxilia na identificação de veículos e pessoas com pendências judiciais.
Dessa forma, o uso da tecnologia amplia a capacidade de resposta das equipes em campo. As autoridades destacam que o sistema continuará operando de forma contínua em Cachoeiro de Itapemirim.
O mandado de prisão em aberto foi cumprido sem registro de intercorrências graves. A investigação relacionada à ordem judicial segue sob responsabilidade da Justiça.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726