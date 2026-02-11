Chuva e ventos fortes: previsão do Inmet alerta cidades capixabas
Alerta de perigo potencial prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de 40 a 60 km/h até o fim desta quarta-feira (11).
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para todo o Espírito Santo. O aviso começou às 8h58 desta quarta-feira (11) e segue válido até as 23h59.
De acordo com o órgão, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
Apesar de o risco ser considerado baixo, o cenário exige atenção. O INMET alerta para possibilidade de queda de energia elétrica, galhos de árvores e pontos de alagamento. Também há risco de descargas elétricas durante as tempestades.
A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento. Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
O órgão também recomenda que moradores evitem utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. Se necessário, é indicado desligar equipamentos para reduzir riscos.
Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
