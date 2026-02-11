Sol ou chuva? Veja o que esperar do tempo no Espírito Santo nesta quarta-feira

A quarta-feira (11) será marcada por calor elevado e variação de nuvens em todo o Espírito Santo. Durante a manhã, o tempo permanece estável na maior parte do estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entretanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados. As ocorrências se concentram, sobretudo, nas regiões Sul e Serrana, próximas ao Caparaó.

Leia também: Quinta Cristã reúne louvor e fé em Itapemirim nesta quinta-feira

Por outro lado, nas demais áreas do estado, incluindo a Grande Vitória, não há previsão de chuva. Ainda assim, as temperaturas seguem em elevação ao longo do dia.

Além disso, o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais entre o litoral sul e a Região Metropolitana.

Previsão por região

Grande Vitória

Inicialmente, o dia começa com poucas nuvens. Ao longo do período, não há previsão de chuva.

Além disso, o vento sopra fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Em Vitória, a mínima será de 23 °C e a máxima de 34 °C.

Região Sul

Pela manhã, o tempo segue aberto. Contudo, à tarde, surgem pancadas de chuva com trovoadas nas áreas próximas ao Caparaó. O vento varia entre fraco e moderado, com rajadas ocasionais.

Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 36 °C. Já nas áreas altas, a temperatura varia entre 20 °C e 32 °C.

Região Serrana

De forma semelhante, a manhã apresenta tempo firme. Porém, à tarde, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas próximas ao Caparaó. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 20 °C e a máxima alcança 33 °C. Nas áreas altas, os termômetros variam entre 19 °C e 32 °C.

Região Norte

Ao longo do dia, o céu apresenta poucas nuvens. Portanto, não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 22 °C, enquanto a máxima chega a 35 °C.

Região Noroeste

Assim como no Norte, o tempo permanece estável, com poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 21 °C e 32 °C.

Região Nordeste

Por fim, o dia será de poucas nuvens e tempo seco. O vento sopra fraco a moderado ao longo do litoral. A temperatura mínima é de 22 °C e a máxima chega a 34 °C.