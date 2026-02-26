Cidade Expo Inovadora reúne estudantes e lideranças em Marataízes

A Cidade Expo Inovadora em Marataízes começou nesta quarta-feira (25) e, desde as primeiras horas, atraiu grande número de estudantes das redes pública e privada. Além disso, a feira reuniu autoridades, empreendedores e representantes do setor educacional. O evento acontece na antiga sede da igreja Maranata (Manaim), na Barra de Itapemirim, e, ao mesmo tempo, consolida o município como espaço de debate sobre inovação e tecnologia.

Prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt abriu oficialmente a programação ao lado do secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira. Logo na cerimônia inicial, ambos destacaram a importância estratégica da iniciativa. Segundo eles, a feira fortalece a educação local e, sobretudo, amplia o acesso dos jovens ao universo tecnológico. Dessa forma, o município estimula novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas participou da solenidade e, por sua vez, ressaltou o impacto do evento para o Espírito Santo. Ele parabenizou a administração municipal e afirmou que, quando o poder público investe em conhecimento, prepara a cidade para o futuro. Além disso, destacou que a inovação precisa caminhar junto com a educação para gerar resultados concretos.

Mais avanços

Prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt afirmou ainda que a feira evidencia a capacidade do município de sediar eventos de grande porte. Conforme explicou, Marataízes alcançou bons níveis de qualidade no ensino e, portanto, pretende avançar ainda mais. Ao mesmo tempo, o prefeito reforçou que a cidade permanece aberta a novas iniciativas que fortaleçam o desenvolvimento regional.

A programação inclui painéis temáticos, palestras e espaços de experimentação tecnológica. Enquanto especialistas discutem cidades inteligentes, inteligência artificial e aceleração de startups, estudantes participam de atividades práticas. Assim, o evento conecta teoria e prática. Além disso, promove interação direta entre alunos e profissionais do setor.

O segundo e último dia da Cidade Expo Inovadora em Marataízes acontece nesta quinta-feira. As atividades começam às 9h30 e seguem até as 22h. O Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, vinculado à SECTI, organiza o evento e, consequentemente, reforça o compromisso estadual com a ciência e a inovação.