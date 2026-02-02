Cidades do Sul do ES registram tempestade de raios intensa

Uma tempestade com intensa atividade elétrica atingiu o extremo Sul do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (2). O sistema provocou uma forte concentração de raios, chamando atenção pelo volume elevado de descargas atmosféricas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a análise de radar, os raios se espalharam por praticamente todas as cidades entre São José do Calçado e a localidade de Bela Vista, área próxima a Presidente Kennedy. As imagens mostram centenas de descargas em curto intervalo de tempo.

Leia também: Espírito Santo entra em alerta laranja para tempestades

Além disso, o monitoramento identificou outro núcleo de tempestade ativo sobre Castelo, também com grande incidência de raios. Ao mesmo tempo, Guaçuí registra chuva forte acompanhada de descargas elétricas frequentes.

Embora um dos núcleos tenha perdido parte da força, a atividade elétrica ainda permanece elevada. Por isso, a análise indica que há possibilidade de chuva forte e novos raios alcançarem Cachoeiro de Itapemirim nas próximas horas.

Diante do cenário, a orientação é redobrar os cuidados. Evitar áreas abertas, não permanecer próximo a árvores e acompanhar atualizações meteorológicas são medidas essenciais durante tempestades com raios.