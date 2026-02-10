CIEE oferta 241 vagas de estágio no Espírito Santo nesta semana

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo abriu, nesta semana, 241 vagas de estágio para estudantes no Espírito Santo. As oportunidades atendem diferentes níveis de ensino e alcançam municípios da Grande Vitória e do interior.

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Ao todo, o CIEE/ES distribui as vagas em 18 cidades capixabas. A iniciativa reforça a conexão entre estudantes e o mercado de trabalho, ampliando o acesso à formação prática e supervisionada.

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Na região Sul do estado, o levantamento aponta 21 vagas disponíveis. As oportunidades estão concentradas nos municípios de Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Piúma.

Nesse recorte regional, as áreas com maior número de ofertas são Administração, Construção Civil, Direito e Arquitetura. Ainda assim, o portfólio de vagas se mantém diversificado.

Em todo o Espírito Santo, o CIEE também disponibiliza estágios em áreas como Contabilidade, Saúde, Comunicação, Informática, Letras, Nutrição, Farmácia e Marketing, entre outras frentes de atuação.

Contudo, estudantes de diferentes perfis conseguem encontrar oportunidades alinhadas à formação acadêmica e às exigências do mercado atual.

Para participar dos processos seletivos, o estudante deve realizar cadastro gratuito no site oficial do CIEE ou utilizar o aplicativo “Meu CIEE”, disponível para dispositivos Android e iOS.

Por fim, é possível consultar vagas atualizadas, acompanhar seleções em andamento e se candidatar diretamente às oportunidades disponíveis.