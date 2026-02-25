Irmãos são encontrados após três dias perdidos no Pico da Bandeira

Os dois irmãos que estavam desaparecidos no Pico da Bandeira foram encontrados nesta quarta-feira (25), após três dias de buscas intensas na região do Caparaó. O homem, de 24 anos, e a mulher, de 27 anos, foram localizados pelas equipes de resgate em área de difícil acesso.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo coordenou a operação desde a madrugada do dia 23, quando familiares comunicaram o desaparecimento. Assim que recebeu o chamado, a equipe da 2ª Companhia do 3º Batalhão, sediada em Guaçuí, iniciou o deslocamento para a região de montanha.

Mesmo com chuva e ventos fortes, os militares começaram as buscas imediatamente. Seis bombeiros participaram da primeira varredura nas trilhas principais do Pico da Bandeira. Além disso, as equipes concentraram esforços em áreas de maior circulação de montanhistas.

Durante os primeiros dias, os militares percorreram pontos estratégicos como a Pedra das Duas Irmãs, o Pico do Calçado e a região do Pico do Cristal. No entanto, inicialmente, não encontraram vestígios que indicassem o paradeiro dos irmãos.

Buscas no Pico da Bandeira

As buscas no Pico da Bandeira contaram com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. As equipes mineiras atuaram pelo lado do parque localizado naquele estado. Além disso, voluntários e guias locais auxiliaram nas trilhas e em áreas de difícil acesso.

O Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD) também reforçou a operação. Com isso, as equipes ampliaram a área de cobertura e ajustaram as estratégias de varredura.

Os irmãos foram encontrados conscientes e receberam atendimento no local. Em seguida, as equipes iniciaram os procedimentos para conduzi-los com segurança até uma área acessível.

As autoridades monitoraram as condições climáticas durante toda a operação, já que a instabilidade dificultou parte dos trabalhos. Ainda assim, os bombeiros mantiveram as buscas de forma contínua.

O Corpo de Bombeiros informou que divulgará novos detalhes após a finalização completa da ocorrência. A operação no Pico da Bandeira reforça a importância do planejamento e da comunicação prévia em atividades de montanhismo.