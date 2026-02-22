Como fica a previsão do tempo no Espírito Santo neste domingo; confira

A previsão do tempo no ES aponta poucas nuvens e temperaturas elevadas até o fim da manhã deste domingo em todo o estado. O calor predomina nas primeiras horas do dia. No entanto, o cenário muda ao longo da tarde.

Áreas de instabilidade, formadas pela combinação de calor e umidade, provocam pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões capixabas. Além disso, de acordo com o Incaper, as temperaturas seguem elevadas durante o dia. Enquanto isso, o vento perde força no litoral.

Grande Vitória terá calor e chuva à tarde

Na Grande Vitória, o tempo começa com poucas nuvens e calor. Contudo, pancadas de chuva com trovoadas se formam a partir da tarde. A temperatura mínima prevista é de 22 °C e a máxima chega a 35 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 24 °C e 35 °C.

Sul e Serrana registram calor intenso

Na Região Sul, o domingo também inicia com céu parcialmente aberto e calor. Entretanto, a instabilidade ganha força durante a tarde e provoca chuva com trovoadas. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima alcança 37 °C. Já nas áreas altas, os índices variam entre 20 °C e 32 °C.

Na Região Serrana, o padrão se repete. O calor marca presença até o fim da manhã. Depois disso, pancadas de chuva atingem a região. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 20 °C e 32 °C. Nas áreas altas, os termômetros oscilam entre 18 °C e 30 °C.

Norte, Noroeste e Nordeste também terão instabilidade

A Região Norte começa o dia com poucas nuvens e calor. Porém, a chuva chega durante a tarde, acompanhada de trovoadas. A mínima prevista é de 22 °C e a máxima atinge 36 °C.

No Noroeste, o calor predomina pela manhã. Em seguida, a instabilidade provoca pancadas de chuva em toda a região. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 23 °C e 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam entre 22 °C e 32 °C.

Já na Região Nordeste, o domingo segue o mesmo padrão. O calor domina até o fim da manhã. Contudo, a chuva com trovoadas ocorre à tarde. A mínima prevista é de 24 °C e a máxima chega a 35 °C.

Assim, o domingo será marcado por calor generalizado e chuva em todo o Espírito Santo. O sol predomina no início do dia. Entretanto, a instabilidade se espalha pelo estado ao longo da tarde.