Como Marataízes conseguiu reduzir as confirmações de dengue

Marataízes lidera o uso de novas tecnologias para enfrentar o mosquito Aedes aegypti. Desse modo, os números comprovam: em 2026, a cidade registrou apenas 4 confirmações entre 40 notificações. Este resultado positivo deriva do trabalho da Vigilância Ambiental, que utiliza ovitrampas (armadilhas de ovos) para mapear áreas de risco com precisão.

A prefeitura aplica o inseticida UBV (fumacê) apenas em áreas com casos confirmados e embasamento técnico. No entanto, o calor e as chuvas de verão exigem que a população redobre os cuidados. O gesto é simples: basta eliminar qualquer local com água parada nos quintais.

Em caso de sintomas, o cidadão deve buscar atendimento médico imediatamente para realizar a sorologia. A confirmação oficial permite que o município execute o bloqueio geográfico rapidamente.