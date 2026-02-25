Concurso Águas de Marataízes vai premiar estudantes; veja mais

O Concurso Águas de Marataízes está com inscrições abertas para estudantes da rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) organiza a iniciativa e convida alunos a desenvolverem trabalhos com foco na conscientização ambiental.

Nesse sentido, as escolas devem realizar as inscrições diretamente. O prazo para entrega dos trabalhos segue até o dia 18 de maio de 2026. A premiação ocorrerá durante a Semana do Meio Ambiente.

As categorias

O Concurso Águas de Marataízes contempla três categorias: desenho, poesia e curtas ambientais. Além disso, a proposta incentiva a criatividade e estimula o cuidado com os recursos hídricos do município.

Podem participar alunos das creches, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa prioriza estudantes da rede pública municipal.

As oficinas

A organização estruturou sete oficinas que acontecerão aos sábados, em horários definidos. As atividades serão realizadas no Núcleo Estrelas da Dança, em Pedro Canário. Contudo, o concurso concentra-se na produção artística voltada à temática ambiental.

Consciência ecológica

O Concurso Águas de Marataízes também busca fortalecer a consciência ecológica entre crianças e jovens. Dessa forma, a proposta amplia o debate sobre preservação das águas e sustentabilidade.

Além disso, a campanha reforça a importância da participação ativa da comunidade escolar. Ao envolver estudantes e educadores, o projeto estimula reflexão e responsabilidade ambiental.

Interessados devem procurar suas unidades escolares para obter orientações sobre a inscrição. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Marataízes.