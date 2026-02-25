Concurso Águas de Marataízes vai premiar estudantes; veja mais
As escolas devem realizar as inscrições diretamente.
O Concurso Águas de Marataízes está com inscrições abertas para estudantes da rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) organiza a iniciativa e convida alunos a desenvolverem trabalhos com foco na conscientização ambiental.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, as escolas devem realizar as inscrições diretamente. O prazo para entrega dos trabalhos segue até o dia 18 de maio de 2026. A premiação ocorrerá durante a Semana do Meio Ambiente.
Leia também: Marataízes recebe 7ª edição do Praia Moto Rock
As categorias
O Concurso Águas de Marataízes contempla três categorias: desenho, poesia e curtas ambientais. Além disso, a proposta incentiva a criatividade e estimula o cuidado com os recursos hídricos do município.
Podem participar alunos das creches, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa prioriza estudantes da rede pública municipal.
As oficinas
A organização estruturou sete oficinas que acontecerão aos sábados, em horários definidos. As atividades serão realizadas no Núcleo Estrelas da Dança, em Pedro Canário. Contudo, o concurso concentra-se na produção artística voltada à temática ambiental.
Consciência ecológica
O Concurso Águas de Marataízes também busca fortalecer a consciência ecológica entre crianças e jovens. Dessa forma, a proposta amplia o debate sobre preservação das águas e sustentabilidade.
Além disso, a campanha reforça a importância da participação ativa da comunidade escolar. Ao envolver estudantes e educadores, o projeto estimula reflexão e responsabilidade ambiental.
Interessados devem procurar suas unidades escolares para obter orientações sobre a inscrição. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Marataízes.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726