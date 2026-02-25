Marataízes recebe 7ª edição do Praia Moto Rock

O 7º Praia Moto Rock de Marataízes acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e promete movimentar a cidade com dois dias de muito rock e encontro de motociclistas. O evento já integra o calendário turístico da Pérola Capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Street Rebels Moto Clube organiza o encontro com apoio da Prefeitura de Marataízes. A programação será realizada na sede do clube, conhecida como Xodó.

Leia também: Marataízes recebe Festival de Música e Sustentabilidade

Além disso, o evento deve reunir motociclistas de várias cidades do Espírito Santo e também de outros estados. A expectativa é de grande público durante os dois dias.

Sexta-feira abre com shows de peso

Na sexta-feira (27), a programação começa às 18h com som mecânico. Em seguida, sobem ao palco as bandas LSD, às 19h30, e Red Snow, às 21h.

À meia-noite, a banda À Revelia encerra a primeira noite. Dessa forma, o público poderá curtir apresentações até a madrugada.

Sábado tem programação intensa

No sábado (28), o som mecânico abre a programação ao meio-dia. Logo depois, Old Man Trouble se apresenta às 15h30.

Mr Folk assume o palco às 17h30. Na sequência, Geraldo Pacheco e banda tocam às 19h30.

Às 21h30, a banda MIG-3 mantém o ritmo do evento. Por fim, o Camilo Power Trio encerra a edição às 23h30.

Estrutura e atrações extras

O evento oferece camping gratuito a cerca de 200 metros do local. Além disso, a organização disponibiliza café da manhã no domingo (1º).

A equipe Foto Pista registrará os motociclistas durante o encontro. A locução ficará por conta de Breno Motta.

Portanto, ao unir música, motociclismo e estrutura preparada, o 7º Praia Moto Rock reforça sua tradição e consolida Marataízes como destino de grandes encontros sobre duas rodas.