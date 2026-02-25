Marataízes recebe 7ª edição do Praia Moto Rock
Marataízes recebe 7ª edição do Praia Moto Rock
O 7º Praia Moto Rock de Marataízes acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e promete movimentar a cidade com dois dias de muito rock e encontro de motociclistas. O evento já integra o calendário turístico da Pérola Capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Street Rebels Moto Clube organiza o encontro com apoio da Prefeitura de Marataízes. A programação será realizada na sede do clube, conhecida como Xodó.
Leia também: Marataízes recebe Festival de Música e Sustentabilidade
Além disso, o evento deve reunir motociclistas de várias cidades do Espírito Santo e também de outros estados. A expectativa é de grande público durante os dois dias.
Sexta-feira abre com shows de peso
Na sexta-feira (27), a programação começa às 18h com som mecânico. Em seguida, sobem ao palco as bandas LSD, às 19h30, e Red Snow, às 21h.
À meia-noite, a banda À Revelia encerra a primeira noite. Dessa forma, o público poderá curtir apresentações até a madrugada.
Sábado tem programação intensa
No sábado (28), o som mecânico abre a programação ao meio-dia. Logo depois, Old Man Trouble se apresenta às 15h30.
Mr Folk assume o palco às 17h30. Na sequência, Geraldo Pacheco e banda tocam às 19h30.
Às 21h30, a banda MIG-3 mantém o ritmo do evento. Por fim, o Camilo Power Trio encerra a edição às 23h30.
Estrutura e atrações extras
O evento oferece camping gratuito a cerca de 200 metros do local. Além disso, a organização disponibiliza café da manhã no domingo (1º).
A equipe Foto Pista registrará os motociclistas durante o encontro. A locução ficará por conta de Breno Motta.
Portanto, ao unir música, motociclismo e estrutura preparada, o 7º Praia Moto Rock reforça sua tradição e consolida Marataízes como destino de grandes encontros sobre duas rodas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726