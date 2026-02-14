Confira os resultados das loterias! Atualizados
As apostas movimentaram milhões de reais em todo o país e premiaram jogadores em diferentes faixas
Os principais concursos das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal tiveram seus resultados divulgados na noite desta sexta-feira (13), com sorteios realizados em São Paulo.
No concurso nº 6953 da Quina, uma única aposta acertou as cinco dezenas sorteadas — 07, 22, 35, 58 e 63 — e garantiu o prêmio de R$ 19.641.652,34. Além do ganhador principal, a modalidade também premiou 131 apostas com quatro acertos, cada uma recebendo R$ 5.604,17. Outras 7.310 apostas acertaram três números, com prêmio individual de R$ 95,64. Já a faixa de dois acertos teve 159.436 ganhadores. Para o próximo concurso, a estimativa é de prêmio acumulado em R$ 600 mil.
A Lotofácil, concurso nº 3613, também teve destaque. Duas apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas — 01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 23 — e dividiram o prêmio principal de R$ 863.629,09. Na faixa de 14 acertos, 381 apostas foram contempladas. O próximo concurso está acumulado em R$ 1,8 milhão.
Na Dupla Sena, concurso nº 2925, não houve ganhadores na faixa principal em nenhum dos dois sorteios. No primeiro, seis apostas acertaram cinco números e levaram R$ 8.602,72 cada. No segundo sorteio, 15 apostas fizeram a quina, com prêmio individual de R$ 3.096,98. As dezenas sorteadas mantiveram o prêmio principal acumulado.
A Lotomania, concurso nº 2888, também não teve acertador na faixa de 20 números. O maior prêmio saiu para uma aposta que não acertou nenhum número, garantindo R$ 119.348,83. O próximo concurso está estimado em R$ 3,5 milhões.
Já a Super Sete, concurso nº 811, não registrou ganhador com sete acertos. Uma aposta acertou seis colunas e recebeu R$ 29.942,61. O prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 2,2 milhões.
Os próximos concursos das loterias acontecem conforme o calendário oficial, com apostas podendo ser registradas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.
