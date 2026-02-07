Confusão em escola termina com agressões e leva pai e filha à delegacia em Cachoeiro

A agressão em escola em Cachoeiro de Itapemirim mobilizou a Guarda Municipal na manhã desta sexta-feira (6). O caso envolveu uma adolescente de 14 anos e o pai da estudante.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo testemunhas, a confusão começou dentro da unidade escolar. Uma coordenadora pediu que a aluna se dirigisse ao refeitório.

Leia também: Menino de 7 anos realiza sonho durante visita ao Quartel da PMES

No entanto, a adolescente se recusou a cumprir a orientação. Em seguida, ela passou a ofender e ameaçar a funcionária.

Diante da situação, a coordenação tentou conduzir a estudante. Contudo, o episódio se intensificou rapidamente.

Pouco depois, o pai da adolescente chegou ao local. Conforme relatos, ele arrombou o portão da escola para entrar na unidade.

Logo após entrar, o homem empurrou uma funcionária. Na sequência, ele agrediu uma das coordenadoras com um soco no rosto.

Além disso, testemunhas informaram que ele ameaçou e tentou agredir outros funcionários. A movimentação gerou tensão entre servidores e estudantes.

Enquanto isso, outra coordenadora tentou intervir na confusão. Ela tentou separar a adolescente da colega agredida.

Durante a tentativa de contenção, a coordenadora e a adolescente caíram no chão. Mesmo assim, a menor continuou com as agressões.

A agressão em escola em Cachoeiro de Itapemirim deixou duas profissionais feridas. Uma delas sofreu agressão direta do pai da estudante.

A outra coordenadora machucou o pé durante a queda. Por isso, uma equipe a encaminhou para uma Unidade de Pronto Atendimento.

Posteriormente, os agentes conduziram o pai da adolescente e a coordenadora agredida à delegacia. Eles prestaram esclarecimentos sobre o ocorrido.

Já a adolescente recebeu atendimento médico. Em seguida, uma equipe a levou para o Hospital Infantil de Cachoeiro.

A Guarda Municipal registrou a ocorrência e colheu depoimentos de testemunhas. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.

Agressão em escola em Cachoeiro de Itapemirim gerou repercussão

Assim, a agressão em escola em Cachoeiro de Itapemirim gerou repercussão entre profissionais da educação e familiares de alunos.

A direção da escola ainda não divulgou posicionamento oficial sobre o episódio. Entretanto, a comunidade escolar acompanhou a movimentação durante toda a manhã.

Por fim, as autoridades devem analisar as circunstâncias do caso. O objetivo é esclarecer a dinâmica das agressões dentro da unidade escolar.