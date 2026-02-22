Crueldade contra cachorro choca o ES; quem é a autora do crime?

Um vídeo de maus tratos a um cachorro tem causado revolta nas rede sociais. Na imagem, uma mulher, ainda não identificada, mata o animal a machadadas. Informações preliminares apontam que o caso ocorreu no município de Afonso Cláudio.

A deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, manifestou-se publicamente sobre o caso e classificou o episódio como “crueldade”. Assim, por meio das redes sociais, ela afirmou que situações desse tipo não podem ficar impunes.

“Não podemos permitir que esse crime fique sem resposta. Peço o apoio da população para identificar a responsável. Se você tiver qualquer informação, denuncie. Sua identidade será preservada e vamos garantir que a lei seja cumprida”, declarou a parlamentar.

A deputada também divulgou canais para recebimento de denúncias, reforçando que a colaboração da população é fundamental para a identificação da autora e a responsabilização criminal. Portanto, as informações são pelos telefones (27) 3382-3513 e (27) 99816-3788. Veja o vídeo.

Casos de maus-tratos a animais são crime no Brasil, com previsão de pena de reclusão e multa, especialmente quando há morte do animal. Entretanto, a legislação prevê punições mais severas quando se trata de cães e gatos.