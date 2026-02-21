Desempenho de Marataízes em olimpíada de matemática surpreende

O município de Marataízes registrou 105 estudantes medalhistas na Olimpíada de Matemática Cactus 2025, sendo 21 medalhas de ouro, 28 de prata e 56 de bronze. O resultado, que posiciona a rede municipal entre os destaques da edição, foi divulgado pela administração municipal nesta sexta-feira (20).

Promovida pela Associação Cactus, a Olimpíada de Matemática Cactus é uma competição educacional voltada a estudantes da rede pública municipal. A prova tem como objetivo aferir e estimular competências em raciocínio lógico, resolução de problemas e interpretação matemática. O modelo prioriza questões contextualizadas, que exigem análise e construção de estratégias, superando o formato tradicional de exercícios mecânicos.

A edição de 2025 contou com aplicação padronizada e critérios objetivos de correção, garantindo comparabilidade entre os participantes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, um conjunto de ações pedagógicas forma implementadas ao longo do ano letivo, incluindo reforço em matemática, aplicação de simulados e formação continuada de professores.

Portanto, do total de medalhas conquistadas, 20% correspondem a ouro, 27% a prata e 53% a bronze. Para a rede municipal, a análise do desempenho permite identificar avanços, lacunas de aprendizagem e oportunidades de aprimoramento das práticas pedagógicas.