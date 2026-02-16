É Carnaval no Espírito Santo! E como fica o clima nesta segunda? Confira a previsão

A previsão do tempo no Espírito Santo indica predomínio de sol nesta segunda-feira (16). A atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em todo o estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a circulação atmosférica reduz a formação de nuvens carregadas. Por isso, a previsão aponta pouca nebulosidade e ausência de chuva generalizada.

Leia também: Como fica o clima durante o carnaval no Espírito Santo? Veja o que diz a previsão

Entretanto, há possibilidade de pancadas isoladas ao longo da tarde e da noite. Essas chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas em pontos específicos.

As temperaturas permanecem elevadas. Os termômetros variam entre 21°C e 29°C, enquanto a sensação térmica oscila entre 21°C e 26°C.

O volume estimado de chuva é de 2,8 milímetros. A probabilidade de ocorrência chega a 61%, especialmente no período da tarde e no início da noite.

Calor predominante

Durante a madrugada e a manhã, o céu deve apresentar sol entre muitas nuvens. Apesar da maior cobertura de nuvens nesses períodos, o tempo permanece estável.

Já no período da tarde, o calor favorece o desenvolvimento de instabilidades isoladas. Assim, podem ocorrer pancadas rápidas acompanhadas de trovoadas.

À noite, a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva em áreas pontuais. No entanto, não há expectativa de temporais generalizados.

O vento sopra com intensidade fraca a moderada entre o litoral sul e o litoral da Grande Vitória. Essa circulação contribui para amenizar a sensação de abafamento em alguns momentos.

A alta pressão atmosférica continua sendo o principal fator que organiza o cenário climático. Esse sistema dificulta a aproximação de frentes frias e mantém o padrão típico de verão.

Dessa forma, a previsão do tempo no Espírito Santo reforça que o estado terá uma segunda-feira marcada por calor, sol predominante e pancadas isoladas no fim do dia.

A orientação é que a população mantenha hidratação adequada e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade.