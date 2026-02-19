Empresário capixaba morre aos 47 anos no RJ após mal súbito

O empresário capixaba João Renato Fraga, de 47 anos, morreu na última quarta-feira (18), em São Francisco de Itabapoana.

De acordo com informações, João Renato sofreu um mal súbito e desmaiou. O Serviço de Resgate Municipal foi acionado. Entretanto, o capixaba já estava em óbito quando os socorristas chegaram ao local.

A perícia encaminhou o corpo de João Renato até o Instituto Médico-Legal (IML) de Campos dos Goytacazes.

João é filho do também empresário Avides Fraga, fundador da Frinense, empresa liderada pela família.

A Frinense Alimentos é uma empresa do setor de charque localizada em Itaperuna. Contudo, o fundador da marca, Avides Fraga, nasceu em Muqui, em 1949.