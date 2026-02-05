Espírito Santo continua em alerta para chuvas? Veja o que diz o Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os dois alertas de chuvas intensas, com níveis de severidade amarelo e laranja para o Espírito Santo.

O novo aviso amarelo é válido a partir das 9h desta quinta-feira (5) e segue até 23h59 de sexta-feira (6). Assim, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Dessa forma, todas as cidades do Espírito Santo estão sob esse alerta.

Alerta laranja

Além disso, o alerta laranja foi renovo com duração das 09h5 quinta-feira (5) e validade até 23h59 de sexta-feira (6).

Nesse cenário, a previsão aponta volumes mais elevados de chuva. Contudo, os acumulados podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos podem atingir 60 a 100 km/h, ampliando os riscos.

O que pode acontecer

De acordo com o órgão, em ambos os alertas há risco de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e descargas elétricas. Portanto, é importante que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Ainda assim, o INMET orienta que aparelhos eletrônicos não sejam utilizados enquanto estiverem conectados à tomada.

O que fazer em situações de emergência

Por fim, caso você esteja em perigo, busque apoio da Defesa Civil, pelo telefone 199, ou do Corpo de Bombeiros, pelo 193.