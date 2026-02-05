Cidades

Espírito Santo continua em alerta para chuvas? Veja o que diz o Inmet

Aviso amarelo segue até sexta-feira e indica risco de chuvas intensas em todo o Estado.

Tempestade no ES
Foto: Alissandra Mendes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os dois alertas de chuvas intensas, com níveis de severidade amarelo e laranja para o Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O novo aviso amarelo é válido a partir das 9h desta quinta-feira (5) e segue até 23h59 de sexta-feira (6). Assim, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Dessa forma, todas as cidades do Espírito Santo estão sob esse alerta.

Leia também: Frente fria se aproxima do Espírito Santo; o que muda no tempo?

Alerta laranja

Além disso, o alerta laranja foi renovo com duração das 09h5 quinta-feira (5) e validade até 23h59 de sexta-feira (6).

Nesse cenário, a previsão aponta volumes mais elevados de chuva. Contudo, os acumulados podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos podem atingir 60 a 100 km/h, ampliando os riscos.

O que pode acontecer

De acordo com o órgão, em ambos os alertas há risco de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e descargas elétricas. Portanto, é importante que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Ainda assim, o INMET orienta que aparelhos eletrônicos não sejam utilizados enquanto estiverem conectados à tomada.

O que fazer em situações de emergência

Por fim, caso você esteja em perigo, busque apoio da Defesa Civil, pelo telefone 199, ou do Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoInmet

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por