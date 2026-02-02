Espírito Santo lança concurso estadual de queijos artesanais

O Espírito Santo realizará um concurso estadual de queijos voltado à ampla participação das queijarias locais. Nesse sentido, as inscrições para o Prêmio Queijos do Espírito Santo começam nesta segunda-feira (2) e seguem abertas até 5 de março, de forma gratuita, exclusivamente pelo site www.agrolegal-es.com.

Dessa forma, a competição acontece nos dias 10 e 11 de março de 2026 e tem como foco valorizar a produção artesanal, estimular a melhoria contínua da qualidade e ampliar a visibilidade das agroindústrias familiares capixabas.

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca promove a iniciativa em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Além disso, o concurso tem apoio de diversas instituições.

Quem pode participar

Podem participar queijarias e empreendimentos que produzam queijos ou requeijão em território capixaba, desde que estejam regularizados em serviço oficial de inspeção (municipal (SIM), estadual (SIE) ou federal (SIF)). As amostras deverão ser entregues nos pontos de coleta no dia 9 de março.

Desse modo, o concurso terá nove categorias, contemplando queijos frescos, queijos maturados e o requeijão de corte, produto tradicional das queijarias e cooperativas de laticínios do Espírito Santo.

Pontos de coleta das amostras – 9 de março

Cachoeiro de Itapemirim

Escritório local do Incaper – Rua Dom Fernando, 29, 1º andar, Bairro Independência (8h às 11h30)

Colatina

Escritório local do Incaper – Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 69, Esplanada (8h às 11h30)

Domingos Martins – Pedra Azul

Escritório local do Incaper – Rua Uliana, 80, Ed. Monhol (8h às 11h30)

Nova Venécia

Escritório local do Incaper – Avenida Vitória, 624, Centro (8h às 11h30)

Vitória