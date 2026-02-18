Vem chuva aí! Frente fria se aproxima e coloca Espírito Santo em alerta

A passagem de uma frente fria, aliada à intensificação de uma corrente de vento quente e úmido, vai provocar mudança no tempo e aumentar a chuva no Sudeste do Brasil nos próximos dias. O novo cenário climático deve atingir principalmente áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, conforme análise meteorológica divulgada pela Climatempo.

De acordo com a previsão, a instabilidade ganha força entre os dias 19 e 22 de fevereiro. Nesse período, grandes volumes de precipitação voltam a ocorrer sobre a região. Além disso, a combinação entre calor, umidade e sistemas atmosféricos favorece a formação de nuvens carregadas, o que amplia o risco de temporais.

Frente fria com mudança no padrão da chuva no Sudeste

Inicialmente, a frente fria avança pelo litoral do Sudeste. Em seguida, a circulação de ventos quentes e úmidos em níveis médios da atmosfera intensifica as áreas de instabilidade. Como resultado, os episódios de chuva tendem a se tornar mais frequentes e volumosos.

No Espírito Santo, por exemplo, a previsão indica períodos de chuva persistente intercalados com pancadas fortes. Já em áreas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, os acumulados também devem ser expressivos, sobretudo em regiões de relevo elevado.

Além do volume, a distribuição da chuva chama atenção. Isso porque os acumulados podem ocorrer em curto intervalo de tempo. Consequentemente, há possibilidade de alagamentos pontuais, enxurradas e transtornos em áreas urbanas.

Atenção para os próximos dias

Ainda segundo a Climatempo, a tendência é de que o tempo permaneça instável ao longo de todo o período analisado. Ou seja, mesmo nos momentos de melhoria, a atmosfera segue carregada, favorecendo novos episódios de chuva.

Diante desse cenário, a orientação é acompanhar atualizações dos institutos meteorológicos e órgãos de defesa civil. Afinal, a intensificação da chuva no Sudeste pode impactar mobilidade, atividades ao ar livre e rotinas urbanas.

Assim, a combinação entre frente fria e corredor de umidade reforça o alerta para os estados da região. A mudança no tempo ocorre de forma gradual, porém com potencial para provocar volumes elevados de precipitação entre os dias 19 e 22 de fevereiro.