Esses números fizeram aposta levar prêmio da Quina no ES; confira

O sorteio da Quina, concurso 6952, realizado na noite desta quinta-feira (12), movimentou apostadores em todo o país e garantiu prêmio ao Espírito Santo. Uma aposta registrada em Vitória acertou quatro dos cinco números sorteados e levou o valor de R$ 13.191,62, segundo informações oficiais das Loterias CAIXA.

As dezenas sorteadas foram 01, 02, 57, 62 e 79. Assim, o jogo vencedor foi realizado por meio dos canais eletrônicos da CAIXA, com aposta simples, registrada no sistema SILCE, contendo seis números — fator que amplia matematicamente as chances de premiação em comparação ao jogo mínimo.

Prêmio principal acumula e pode pagar R$ 20 milhões

Como não houve acertador dos cinco números no concurso 6952, o prêmio principal acumulou. A estimativa da CAIXA é de que o próximo sorteio, marcado para 13 de fevereiro de 2026, pague R$ 20.000.000,00 ao apostador que acertar a quina. O valor expressivo reforça a atratividade do concurso e deve impulsionar o volume de apostas em todo o país.

A Quina se destaca justamente por esse perfil: sorteios frequentes, valores iniciais acessíveis e a possibilidade de ganhar prêmios mesmo sem acertar todas as dezenas.

Como funciona a Quina e quais são as chances de ganhar

Para jogar na Quina, o apostador deve escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante oficial. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. À medida que o jogador marca mais números, o valor do jogo aumenta, assim como as probabilidades de acerto.

A loteria premia apostas que acertam 2, 3, 4 ou 5 números, o que amplia as possibilidades de retorno financeiro e mantém o interesse do público mesmo quando o prêmio principal acumula.

Modalidades que facilitam a aposta

Assim, a CAIXA oferece opções que tornam o jogo mais prático e estratégico. Na Surpresinha, o sistema escolhe automaticamente os números. Já a Teimosinha permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, ideal para quem deseja manter uma estratégia fixa ao longo do tempo.

Bolão da Quina amplia participação em grupo

Outra alternativa bastante procurada é o Bolão da Quina, que possibilita apostas coletivas. O valor mínimo do bolão é de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00. Cada bolão pode ter de 2 a 50 cotas e até 10 apostas, todas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas ou por meio do portal Loterias Online CAIXA, com cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Atenção aos horários de apostas

As apostas para a Quina podem ser feitas até 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas. Entretanto, no caso dos bolões digitais, o prazo se estende até 19h30, exclusivamente para concursos com sorteio no mesmo dia.

Expectativa elevada para o próximo concurso

Com o prêmio estimado em R$ 20 milhões, a Quina volta a ocupar o centro das atenções entre as loterias nacionais. Portanto, a combinação de custo acessível, múltiplas faixas de premiação e possibilidade de acumulação robusta explica por que o jogo continua entre os mais populares do país. Para os apostadores, o momento é de expectativa, planejamento e, sobretudo, responsabilidade ao tentar a sorte no próximo sorteio.